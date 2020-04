"Un ramoscello di ulivo a tutti i nostri defunti" L'iniziativa del Sindaco e dell’Amministrazione Comunale di Calvi in occasione della Santa Pasqua

Il sindaco e l’amministrazione comunale di Calvi in occasione della Santa Pasqua hanno previsto un’altra iniziativa: un ramoscello di ulivo a tutti i nostri defunti. "In occasione della Santa Pasqua - ha dichiarato il Sindaco Rocco - vista l’impossibilità di recarsi al Cimitero e raccogliendo le proposte dei nostri cari concittadini, abbiamo deciso di attuare delle iniziative che possano farci sentire ancora più uniti come Comunità.Nei prossimi giorni eseguiremo la pulizia di tutte le tombe e dei vasi in modo che tutto sia ordinato come è solito fare dai parenti nei giorni di festa. Nella giornata di Pasqua, Domenica 12 aprile 2020, mi recherò personalmente presso i Cimiteri comunali, negli orari consueti per la celebrazione delle Sante Messe (ore 9:30 al Cimitero Cubante e ore 11:00 Cimitero Capoluogo) insieme al nostro Parroco, Don Salvatore Cicatiello, e su ogni tomba deporrò un ramoscello di ulivo, a ricordo della Santa Pasqua. Un gesto per rappresentare la vicinanza della nostra comunità verso i defunti e le loro famiglie, in un momento difficile che sta mettendo a dura prova le nostre forze e la nostra vitalità, ma che supereremo certamente con il contributo di tutti. Tutti i cittadini potranno seguire tale momento su “Il Calvese”, SocialTv Network".