Mascherine obbligatorie a Guardia Sanframondi Dall'ordinanza del sindaco nuove misure di prevenzione e gestione dell'emergenza Coronavirus

A Guardia Sanframondi stabilite ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Con apposita ordinanza sindacale, numero 12/20202, il primo cittadino Floriano Panza ha disposto l'obbligo per i cittadini di indossare la mascherina.

In particolare, nel documento viene disposto che “ogniqualvolta ci si rechi fuori dall’abitazione di adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani”. Ed inoltre viene precisato: “In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani; gli esercizi commerciali al dettaglio, di cui è consentita l’apertura in base all’allegato 1 del Dpcm dell’11 marzo 2020, devono mettere a disposizione dei clienti guanti monouso o idonee soluzioni idroalcoliche per le mani, prima dell’accesso all’esercizio. Gli stessi commercianti faranno uso di guanti e mascherine”.