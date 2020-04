Buoni spesa, a Guardia avviata la consegna presso il Comune Accettate 114 domande su 115. Ecco l'elenco dei negozi dove spendere voucher

Il comune di Guardia Sanframondi avvisa tutti coloro che hanno partecipato al bando per l’assegnazione dei buoni spesa che: Sono state presentate n. 115 domande; Ne sono state accettate n. 114 in quanto solo una è stata respinta perché fatta da persona non residente a Guardia; Gli esercizi commerciali che si sono resi disponibili ad accettare i buoni sono:

alimentari Gambuti Umberto, Corso Umberto;

alimentari Garofano Angela, Piazza Porta Francesca;

supermarket Morone Michele, Via Fontanella;

eurospesa di Parente Giovanna, Via Dietro Gli Olivi;

supermarket “Il Sole”, Via Municipio;

Panificio Silvestri, Via Cesco Martone;

macelleria “i piaceri della carne” Via Municipio;

macelleria Di Santo Salvatore, Via Municipio.

I buoni in tagli da 20 e 10 Euro cadauno, insieme a due mascherine, si iniziano a consegnare nella giornata di martedì 7 aprile a partire dalle ore 15:00 e nei giorni seguenti in orario di ufficio presso il Municipio dove ogni richiedente dovrà firmare per ricevuta degli stessi. Il comune raccomanda di rispettare le norme sulla distanza interpersonale e l’uso delle mascherine.