Una colomba pasquale a tutte le famiglie e uova ai piccoli L'iniziativa del Comune di Calvi

Il sindaco e l’Amministrazione Comunale di Calvi comunicano che per la Santa Pasqua hanno deciso di omaggiare, con risorse proprie, i propri concittadini con due piccoli ma sentiti simboli pasquali. Il sindaco di Calvi, Armando Rocco, donerà una colomba pasquale a tutte le famiglie calvesi; i suoi Amministratori doneranno un uovo pasquale a tutte le famiglie con minori di anni 14.

“Dopo aver provveduto - ha dichiarato il Sindaco Rocco - a contribuire anche personalmente ad acquistare beni di prima necessità per le nostre famiglie più bisognose, volendo condividere un momento di Festa e di Rinascita in ognuno di noi, non potevo non pensare a tutti i Cittadini. Un piccolo gesto dai grandi propositi. Un umile ma sentito gesto quale condivisione di un simbolo pasquale: ho deciso di devolvere la mia indennità per far entrare la colomba in ogni famiglia come simbolo di Speranza. Un pensiero che vuole essere non solo di condivisione ma anche di ringraziamento per i sacrifici compiuti nell’interesse della comunità. Al mio umile ma sentito gesto, di devolvere la mia indennità per far entrare la colomba Pasquale in ogni famiglia come simbolo di Speranza, fa seguito quello dei miei Amministratori Comunali, fedeli al Sindaco anche nelle scelte sociali”.

“Dopo aver visto e condiviso l’umile e sentito gesto del nostro Sindaco, - hanno spiegato gli Amministratori Comunali di Calvi - abbiamo deciso di contribuire anche noi a questo messaggio di speranza donando le nostre risorse per far arrivare un uovo pasquale in tutte le famiglie con minori di anni 14, donando un Sorriso ai bambini, futuro della nostra comunità. Buona Pasqua”