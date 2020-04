Damiano: "Nuovo caso positivo a Montesarchio" "Si tratta di un operaio dell'azienda di Paolisi"

Il sindaco di Montesarchio Franco Damiano annuncia un nuovo caso di positività nel comune caudino: "Dobbiamo annunciare, anche se è nostra prassi farlo solo quando ci arriva l'ufficialità dell'Asl e non in base a notizie assunte per le vie brevi, della presenza di un nuovo caso di positività al coronavirus a Montesarchio.

Si tratta di un cittadino extracomunitario, operaio dell'azienda di Paolisi dove in queste ore si sono verificati vari casi di positività.

La persona non ha sintomi particolari ed è stata posta in quarantena domiciliare assieme a tutti quelli che, secondo quanto ricostruito, sono entrati con lui in contatto negli ultimi quindici giorni.

Ricordiamo che i casi totali allo stato sono 2: un'operatrice di Villa Margherita e l'operaio dell'azienda di Paolisi"