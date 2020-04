Comune Calvi dona maschere antivirus a carabinieri e medici L'iniziativa dell'amministrazione guidata dal sindaco rocco

Il sindaco di Calvi a nome dell’Amministrazione Comunale ha consegnato a Carabinieri e Medici di base operanti sul territorio i dispositivi di protezione individuali. Guanti e mascherine sono stati distribuiti a tutti coloro che sono quotidianamente più a rischio. A tutti loro il sindaco Armando Rocco ha rinnovato a nome di tutta l’Amministrazione Comunale sinceri e sentiti ringraziamenti per la loro attività di assistenza sanitaria e di controllo stradale sul nostro territorio. Con un lungo e compiaciuto intervento il Comandante della Stazione Carabinieri di San Giorgio del Sannio, Corrado De Lueca, ha avuto parole di apprezzamento per l'iniziativa del sindaco che ha donato all'Arma competente per territorio particolari mascherine e guanti.

Da parte di tutti i Medici dell’UCCP di San Giorgio del Sannio è poi pervenuta all’Amministrazione Comunale di Calvi la seguente nota di ringraziamento: “I Medici ed il Personale tutto del Centro UCCP di San Giorgio del Sannio ringraziano vivamente il Sindaco di Calvi (BN), dott. Armando Rocco, e tutta l’Amministrazione Comunale per il nobile gesto della donazione dei presidi DPI. Auguri a tutti di Buona Pasqua e di Buon Lavoro in questo particolare momento di difficoltà. San Giorgio del Sannio, lì 7 aprile 2020. Dott. Bruno Bocchino, Dott. Antonio Albanese, Dott.ssa Rosa Servodio, Dott. Bernardo Salerno, Dott. Gianni Liviero, Dott.ssa Maria Capozzi, Dott. Gabriele Monteforte, Dott. Nicola Zeoli”.