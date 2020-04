Abitabile contro operato Giunta: Maggioranza mantenga impegni "Hanno promesso di rinunciare alle indennità ma non abbiamo deliberazione in merito"

“Avevamo chiesto di poter collaborare, di essere informati sulle attività di solidarietà adottate o da adottare, di poter fornire il nostro contributo nel fronteggiare l'emergenza epidemiologica. Ma così non è stato”.

Così in una nota il consigliere di minoranza Alfonso Abitabile interviene per tuonare contro l'operato dell'amministrazione di San Salvatore Telesino.

“Hanno fatto a gara su quale quotidiano pubblicare per prima la notizia di voler rinunciare alle proprie indennità di carica per donarle alle famiglie bisognose. Li abbiamo richiamati, per ben due volte, ad un'assunzione di responsabilità... Abbiamo chiesto, per rispetto di tutti i concittadini e degli impegni assunti nei loro confronti, che la Giunta deliberasse la rinuncia all'indennità, individuando così la somma ammontante e le modalità di contabilizzazione ed attestazione nel capitolo del redigendo bilancio 2020, così da metterle nella disponibilità immediata delle famiglie maggiormente in difficoltà”.

Secondo Abitabile i cittadini “hanno il diritto di comprendere che non siamo noi a polemizzare o criticare, ma se l'amministrazione dice di contribuire rinunciando alle indennità deve farlo! Devono dar seguito alle parole, altrimenti restano titoli da giornale, quelli tanto amati e strappa applausi che inebriano i sensi, stordiscono e confondono le menti, sterilizzano l'intelletto e la capacità di riflettere”.