Pierluigi, carabiniere e volontario. "Ha regalato un sorriso" La lettera di Angela: "Con un uovo di Pasqua ha regalato un sorriso ai bambini meno fortunati"

Ha consegnato alcune uova di Pasqua ad un gruppo di bambini e ragazzi meno fortunati della Valle Caudina. Terra che ospita Pierluigi Distante, carabiniere e volontario che nelle ore prima di Pasqua ha voluto dedicare il suo tempo ed anche una risorsa economica ad alcuni dei ragazzi meno fortunati che conosce da sempre.

Un bel gesto che va in questo caso al di là della divisa che indossa solitamente. Fa anche parte di un'associazione di volontariato e con i fregi di quella divisa arancione ha voluto raggiungere alcune abitazioni dove vivono bambini e ragazzi affetti da alcune ed anche gravi patologie.

La segnalazione ci arriva dalla signora Angela che ha deciso così di rendere pubblico il gesto di Pierluigi. “Lui è Pierluigi Andrea Distante, un carabiniere di Benevento ma vive a Montesarchio e a sue spese ha regalato uova kinder a bambini speciali. Abbiamo anche saputo – scrive Angela - che ha regalato la spesa a varie famiglie con bambini piccoli che sono in difficoltà a causa della perdita del lavoro. A Pierluigi tutti noi diciamo grazie In un periodo buio per ognuno di noi. Tutto fa clamore, in molti si preoccupano di esser costretti a casa, ci costringono per salvarci, ci tengono al sicuro.

I volontari – prosegue Angela - di ogni settore si adoperano per aiutare chi più ha bisogno, ognuno nel suo piccolo, cerca di allungare una mano verso il più debole, verso chi non riesce e non sa come affrontare tutto questo. Ed è per questo che io oggi voglio ringraziare Pierluigi, fa la spesa a chi ha bisogno... si adopera nel volontariato... e in ultimo si è ricordato di alcuni bambini speciali donando loro un uovo di cioccolato per strappargli un sorriso”.