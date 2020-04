Damiano: "Canti e balli sul balcone: tutti in quarantena" Il sindaco: “Tutti sanzionati. Episodio increscioso: ci si fa beffe di chi fa sacrifici"

E' polemica a Montesarchio all'indomani della Pasquetta. Il sindaco Franco Damiano, infatti, interviene esprimendo “ferma condanna per l'increscioso episodio verificatosi ieri a Montesarchio, con persone riunite su un balcone tra canti e balli, il tutto ripreso in video e finito su alcuni organi di informazione”.

Il primo cittadino, pertanto, comunica che “tutte le persone presenti sono state identificate da polizia municipale e forze dell'ordine”. Ed inoltre, precisa: “Per tutte le persone presenti è stata disposta la quarantena domiciliare, le persone sono state sanzionate secondo legge, i verbali della polizia municipale sono stati trasmessi alle forze dell'ordine per valutare i provvedimenti del caso dal punto di vista penale”.

"Rispondiamo con gli strumenti della legge – commenta Damiano - a chi in un momento così delicato si fa beffe dei sacrifici di tanti. Come in questo caso saremo inflessibili di fronte a episodi di mancato rispetto delle regole".