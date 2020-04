A Calvi controlli con drone e termometro a infrarossi Il sindaco Rocco: "Un ulteriore iniziativa a tutela dei cittadini"

"A Calvi controlli su strada con l’ausilio di apparecchiature elettroniche per gli accertamenti diretti al contenimento del diffondersi del virus Covid-19". A disporlo il comandante della polizia locale, Francesco Casale e il sindaco Armando Rocco che precisa: "Durante i controlli sarà utilizzato un drone, previa autorizzazione dell’uso in deroga dell’Enac, Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, per monitorare gli spostamenti sul territorio comunale. Tali apparecchiature “potranno essere condotte in deroga ai requisiti di registrazione e di identificazione” fissate dall’articolo 8 del Regolamento Enac “Mezzi aerei a pilotaggio remoto” edizione 3 dell’11 novembre 2019. In pratica, l’ENAC stabilisce che i droni potranno essere usati nei casi in cui il pilota è in grado di mantenere costantemente il contatto visivo con il drone, in deroga all’articolo 10 anche su aree urbane dov’è vi è scarsa popolazione esposta al rischio di impatto, senza il rilascio di autorizzazione da parte di questo Ente e senza la rispondenza delle operazioni agli scenari standard pubblicati. Durante tali controlli verrà verificata da personale medico anche la temperatura corporea con un termometro a infrarossi senza contatto, che effettua la misura in sicurezza con i soggetti a rischio.

"È un ulteriore iniziativa - ha dichiarato il Sindaco Rocco - a tutela della Salute pubblica, del proprio territorio, dei propri Cittadini. Prima di intensificare i controlli abbiamo munito gli operatori di guanti riutilizzabili, mascherine FFP3 riutilizzabile con valvola, occhiali e tute ove dovessero servire per particolari interventi. Abbiamo poi fornito agli stessi apparecchiature elettroniche di ausilio all’accertamento del virus COVID-19 (drone e termometri ad infrarossi) tali da garantire un controllo più accurato. Resta, tuttavia,ferma la consapevolezza che lo stare a casa è l’unica medicina attualmente utile per contenere il diffondere del virus. Sto partecipando personalmente ai predetti controlli volti al contenimento del virus COVID-19, nel rispetto della normativa vigente. Ai miei concittadini, che ringrazio per il grande spirito di collaborazione e per il forte senso di responsabilità mostrato in questi giorni, rinnovo l’invito a collaborare con le Autorità preposte ai controlli, con l’invito a non vedere nelle violazione degli altri una restrizione della propria libertà personale e/o un’ingiustizia, ma una semplice e sola mancanza di rispetto per il prossimo. Restate a casa per il vostro bene, delle vostre famiglie, della vostra comunità”.