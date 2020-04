Calvi, coinvolgimento per celebrazione divina misericordia Il Sindaco: “giornata che porteremo sempre nel cuore”, il Parroco: “Ore ricche di pace e speranza"

Oltre cinque ore sono necessitate al Parroco e al Sindaco di Calvi per concludere la Processione nella Gionata della Divina Misericordia. A partire dalle ore 16 di domenica 20 aprile è stata celebrata la Festa della Divina Misericordia. Il Parroco, Don Salvatore Cicatiello, con il Sindaco, Armando Rocco, sono passati per tutte le vie comunali con l’immagine di Gesù Misericordioso con il Santissimo Sacramento, che ha benedetto le strade e le famiglie di Calvi. Durante la Cerimonia, molto sentita e desiderata, la Comunità calvese ha partecipato dalle proprie abitazioni addobbando le proprie case.

“Carissimi tutti - ha dichiarato il Parroco di Calvi, Don Salvatore Cicatiello, sono state ore, quelle di ieri, ricche di emozioni ... Gioia mista a tristezza, ma anche tanta pace e speranza che Gesù ha voluto dare insieme alla sua Misericordia a tutti noi ... tanti likes, messaggi e telefonate per la vostra gratitudine ma il Grazie va a Dio che ha ispirato questo evento e che ha ricolmato delle sue Grazie tutti noi. Non vi nascondo le lacrime di gioia e commozione per aver portato il Risorto in mezzo al nostro "quotidiano" (fino agli estremi confini della ... nostra comunità) in questo tempo particolarissimo ... Ai piedi di Gesù Eucaristico, il Risorto e Misericordioso c'eravate davvero tutti. Un Grazie particolare a chi ha accolto con entusiasmo questo invito e coloro che hanno collaborato in modo diretto a realizzare il tutto ... e grazie di cuore a tutti voi che avete risposto e aderito con le varie decorazioni facendo di questo "passaggio" un nuovo inizio ... un nuovo capitolo della nostra storia”.

Alle parole del Parroco hanno fatto seguito quelle del Sindaco di Calvi, Armando Rocco “Ieri abbiamo festeggiato la Divina Misericordia portando Gesù Misericordioso per le strade e le piazze comunali. Con il nostro Don Salvatore, che ringrazio di cuore, abbiamo trascorso oltre cinque ore tra la nostra gente, in preda al vento ma non abbiamo sentito freddo, perché riscaldati dai vostri sguardi, dai vostri occhi, dai vostri cuori che si sono aperti a nostro Signore. Ognuno di noi, seppure in modo diverso, si è accostato in maniera sincera alla Misericordia di nostro Signore. “La Misericordia di Dio è la nostra liberazione e la nostra felicità”. Ci siamo emozionati nel vedere la vostra attesa, la vostra partecipazione, la vostra gioia, i vostri sorrisi, le vostre lacrime, la vostra determinazione nel condividere questo momento di preghiera comunitaria. È proprio in momenti come questi che ci rendiamo conto dell’importanza della vita, quale dono meraviglioso che il Signore ci ha fatto, facendo in noi accrescere il bisogno di renderGli grazie. Tale Festa ha rappresentato per noi Calvesi “riparo e rifugio per tutte le anime”. Con umiltà e forte devozione l’intera Comunità Calvese “si è rivolta alla sorgente della Misericordia del Signore”. Ringrazio tutti i cittadini calvesi che hanno dimostrato di comprendere il significato di essere parte di una Comunità di uomini e donne che in un momento di difficoltà si sono uniti nella preghiera. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato nei giorni precedenti garantendo la riuscita dell’evento. È stato confermato ciò che avevo annunciato precedentemente: un grande momento di preghiera, di riflessione e di ringraziamento per tutti noi!”