Torrecuso, proseguono i controlli anti covid19 Per accertare il rispetto delle restrizioni anche nel weekend

Per l’Italia è una giornata di festa, ma anche oggi 25 aprile la Polizia Locale di Torrecuso e i Carabinieri della Stazione di Paupisi stanno continuando a pattugliare il territorio, in modo particolare le strade di accesso al paese. Proseguono infatti i controlli nell’ambito del rispetto delle restrizioni contro il Coronavirus sono stati effettuati i controlli delle autocertificazioni e, in collaborazione con la Misericordia e la Protezione Civile Torrecusana anche della temperatura corporea con il termometro. È un’ulteriore iniziativa a tutela della Salute pubblica del proprio territorio e dei propri Cittadini.

Dunque Controlli per evitare gite fuori porta e pic-nic; un weekend 'blindato', con posti di blocco sulle principali arterie stradali per accertare che le misure di contenimento legate al Covid-19 vengano, anche in questi giorni particolari, rispettati. Posti di blocco istituiti all'ingresso di Torrecuso e non solo per cercare di limitare, anche nelle prossime ore, gli spostamenti ancora proibiti dai decreti del governo e dalle ordinanza del Presidente della Regione.

Controlli capillari anche con misurazione della temperatura corporea, attuati anche ieri, e che sicuramente saranno predisposti anche nella prossima settimana che ci separa ormai dall’inizio della fase due.