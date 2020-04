La Pro Loco combatte il virus con iniziative socio-culturali Pizzella (Pro Loco Fragnetana): "Chef at Home, con racconti e ricette a sostegno del territorio"

Non appena è scattata l’emergenza causata dal corona virus, le Pro-Loco, su tutto il territorio provinciale, si sono attivate con iniziative di solidarietà e a sfondo culturale.

Renzo Mazzeo, presidente provinciale e neo responsabile regionale del servizio civile UNPLI Campania, unitamente al direttivo del Comitato UNPLI di Benevento esprime grande soddisfazione e orgoglio per le numerose iniziative messe in campo dalle Pro-Loco sannite: “Si manifesta ancora una volta in modo tangibile, la sensibilità, la generosità e la solidarietà delle Pro-Loco del Sannio, che operano quotidianamente al servizio socio-culturale del rispettivo territorio.

La crisi che stiamo vivendo ci ha spinto a rivedere la nostra quotidianità, costringendoci a modificare i meccanismi alla base del nostro lavoro, la socialità ed il tempo libero. Una nuova situazione da affrontare, un nuovo modo di operare sia durante sia dopo l’emergenza, con il virus ad occupare la nostra routine giornaliera”.

Intanto, la Proloco Fragnetana si concentra sul presente, mettendo in atto una serie di iniziative socio-culturali.

“Il virus ha sconvolto la nostra routine” - ha commentato il presidente della Pro-Loco Fragnetana Mattia Pizzella, - “stiamo vivendo una situazione difficile che richiede la collaborazione ed il buon senso di tutti. Colgo l’occasione per ringraziare tutte le associazioni fragnetane a partire dall’Amministrazione Comunale che, nonostante il periodo difficile, garantisce al meglio la tutela dell’intera comunità. Le iniziative intraprese ci aiutano a rendere più colorate le giornate trascorse in casa e a tal proposito un ringraziamento anche al Forum dei giovani e ai responsabili della Biblioteca Comunale che, con le loro proposte, contribuiscono ad alleggerire questo periodo particolare. Nel frattempo, dobbiamo rispettare le disposizioni dateci dalle istituzioni e, per quanto possibile, mantenere alto il morale dei nostri compaesani. Anche questo è uno dei nostri impegni come Proloco.”

Sotto tale ottica, i ragazzi della proloco Fragnetana sono scesi in campo con una serie di iniziative culturali, promosse tramite le piattaforme social.

A sostegno della promozione territoriale, sono stati pubblicati, a cadenza settimanale, stralci di racconti, ricette, poesie e foto ripescate dalla nostra tradizione. “Crediamo, infatti” -continua Mattia Pizzella- “che aggrapparsi alle radici, ricordando cosa è successo prima di noi, sia fondamentale per crearsi uno slancio verso il futuro”.

Di rilievo, e soprattutto, di grande successo è un’altra iniziativa promossa sempre dalla proloco fragnetana, dal titolo “Chef at Home”.

Si tratta di un programma in diretta streaming dalla pagina Facebook della Proloco Fragnetana, in onda due volte alla settimana, martedì e venerdì alle 12.

“Chef at Home” prevede tre partecipanti per puntata, i quali, partendo da liste di ingredienti appositamente selezionati, mettono alla prova il loro estro creativo, proponendo le ricette direttamente dalle loro cucine. Il programma vede la presenza fissa di Alfredo Tucci e Mario Forgione nei panni di presentatori. “L’iniziativa -conclude Mattia Pizzella “vuole essere un messaggio di speranza per il futuro. Il momento particolare e complicato che stiamo vivendo necessita di piccole occasioni di leggerezza e svago che possano trasmettere positività. Seguite la pagina Facebook “Proloco Fragnetana” per essere aggiornati sulle prossime iniziative”.