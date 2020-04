Montesarchio, l'ira del sindaco: "Troppa gente in strada" Damiano: "Chi sarà sorpreso senza mascherina e guanti sarà duramente sanzionato"

Anche da Montesarchio arriva il monito del sindaco, Franco Damiano, ai cittadini. All'indomani delle parziali riaperture che consentono passeggiate all'aperto in determinate fasce orarie nonché alcune attività di ristorazione con consegne a domicilio, il primo cittadino del comune caudino bacchetta i cittadini in quanto sarebbero anche qui troppe le persone in strada.

“Ho notato e mi riferiscono che in città – scrive Damiano sui social - in molti hanno inteso le parziali aperture delle ordinanze regionali come un 'liberi tutti'. Preciso, come ha già fatto il Governatore De Luca e altri colleghi sindaci, che non c'è stato nessun 'rompete le righe'. In particolare, osservando in molti che si riuniscono a chiacchierare amabilmente, ricordo che a prescindere dagli orari in cui si può passeggiare restano vietati gli assembramenti, resta l'obbligo del distanziamento sociale e resta l'obbligo dell'utilizzo di dispositivi di protezione”. Un comportamento che il sindaco bolla come “irresponsabile” da parte dei cittadini e ricorda che “un paese confinante è stato zona rossa fino a pochi giorni fa e che in un altro paese confinante solo ieri si sono registrati altri 7 casi, mettere a rischio se stessi e i concittadini con atteggiamenti superficiali e lassisti. Un comportamento oltremodo offensivo per i tanti, tantissimi che sono stati corretti e che per colpa di pochi potrebbero veder vanificati i sacrifici fatti per quasi due mesi”. Ed infine, ribadisce: “Il comune, con forze di polizia locale ridotte all'osso, non può essere dappertutto: ma assicuro che in questi giorni chi sarà sorpreso in strada senza mascherina e guanti e in gruppo ad altre persone senza osservare il distanziamento sociale sarà duramente sanzionato”.