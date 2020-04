Ceppaloni, c'è l'iniziativa "Musica senza confini" Il Comune ha coinvolto gli artisti del luogo per regalare un 1° maggio diverso alla cittadinanza

Sarà un 1° maggio diverso dal solito quello che ci apprestiamo a vivere. Proprio per questo il Comune di Ceppaloni ha deciso di lanciare l’iniziativa “Ceppaloni per Ceppaloni, musica senza confini” mettendo in primo piano i suoi talenti. Un concerto dove, oltre ai musicisti, si esibiranno anche una ballerina e due attori, e che sarà trasmesso rigorosamente online sulla pagina Facebook “Comune di Ceppaloni” a partire dalle 16:30.

“Abbiamo deciso di dare spazio ai talenti locali per passare un pomeriggio diverso” ha spiegato il primo cittadino Ettore De Blasio. “Ringrazio tutti coloro che hanno deciso di mettere le proprie capacità e la propria arte a disposizione di questo progetto. La musica è una compagna di vita per tutti noi, la tecnologia ci regala questa opportunità e noi l’abbiamo colta al volo”.

I protagonisti di questa iniziativa saranno i talenti ceppalonesi come Erminia Catalano, Carmine Catalano, Antonio Donisi, Anna Lonardo, Giovanni Capobianco, Francesca Cavaiuolo, Gianni Principe, Geppino e Silvio Martino.

Il video del concerto resterà salvato sulla pagina Facebook per chi non riuscirà a seguire l’evento a partire dalle 16:30.