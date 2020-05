Damiano: "La ripartenza deve essere basata sul lavoro" Il primo cittadino: "Solo creare, agevolare, proteggere lavoro e lavoratori può far vincere sfida"

Messaggio del primo cittadino di Montesarchio, Franco Damiano, per il Primo Maggio. Secondo l'esponente Dem la ripartenza non può che avvenire basandola sul lavoro: ""Cari concittadini, nella giornata in cui si festeggiano i lavoratori,io voglio innanzitutto ringraziare quelli che fin qui sono stati encomiabili, forze dell'ordine, medici, operatori sanitari, polizia municipale, volontari della Misericordia e della Protezione Civile, dipendenti dei supermercati, operatori e dipendenti della Sogesi . Hanno lavorato senza sosta per contribuire ad alleviare sofferenze e per aiutare il paese e i cittadini in un momento difficile. Non basta. Il lavoro dovrà essere alla base del dopo. Quello che dovremmo fare noi amministratori, chiamati a una sfida che richiede responsabilità, tanta fatica e zero urla vuote e slogan irresponsabili e quello che inevitabilmente Europa, Governo, Regioni dovranno rendere fondamenta della ricostruzione. Creare agevolare e proteggere il lavoro e i lavoratori dovrà essere il punto principale su cui basare la ripresa. Solo il lavoro, lavoro vero, può dare dignità e sicurezza ai cittadini. Viva il Primo Maggio".