Emergenza Covid. A Paduli esenzione pagamento Tari e Cosap La decisione della Giunta per il periodo di chiusura delle attività commerciali

Il Comune di Paduli lo aveva annunciato alcuni giorni fa, ma nelle ultime ore è arrivato l'annuncio ufficiale: la giunta comunale ha disposto l’esenzione della TARI 2020, a favore tutti gli esercizi commerciali, per il periodo in cui sono stati chiusi per legge a causa dell’emergenza Coronavirus Covid-19 nonché l’esenzione della COSAP (occupazione suolo pubblico) per tutto l’anno 2020.

Queste le decisioni della Giunta guidata dal sindaco Domenico Vessichelli. Una delibera importante, che restituisce un po' di ossigeno ai commercianti e non solo, che – spiega il sindaco - “non comporteranno alcun costo aggiuntivo a tutti gli altri contribuenti, verranno ratificate nel prossimo consiglio comunale.

Due provvedimenti che abbiamo deciso di adottare – commentano ancora dal Comune - per dare un segnale forte, concreto, a favore di tutti i commercianti e artigiani che hanno subito un grave pregiudizio economico a causa del Covid 19, nella speranza che presto l’intero tessuto sociale possa riprendersi.

Siamo alla vigilia di una nuova fase delicatissima in cui dovremo abituarci a convivere con il virus, dove ognuno di noi dovrà fare la propria parte, noi come amministrazione comunale siamo pronti ad essere accanto ai cittadini con fatti concreti”.