Telese Terme: il sindaco revoca l'assessore Filomena Di Mezza Carofano: venuto meno il rapporto di fiducia

E' venuto meno il rapporto di fiducia. E' questa la motivazione con la quale il sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano, ha revocato dall'incarico di assessore l'avvocato Filomena Di Mezza.

“Il rapporto è venuto a mancare – spiega il primo cittadino - a seguito delle divergenze in merito agli obiettivi politico-programmatici da realizzare, nonché sul metodo di conduzione dell'attività amministrativa più in generale”.

Carofano precisa che “il venir meno della fiducia non è in ogni caso riferito a qualsivoglia genere di valutazioni afferenti qualità personali o professionali dell'avvocato revocato – che non sono minimamente in discussione- ma, piuttosto, meramente finalizzato a salvaguardare la serena condivisione dell'indirizzo politico all'interno del gruppo di maggioranza”.

Gruppo di maggioranza con il quale l'avvocato Di Mezza, a fine febbraio, aveva annunciato che non si sarebbe schierata alla prossima competizione elettorale. Una scelta – aveva commentato - “sofferta di distacco e di rottura che scaturisce da un atteggiamento di indisponibilità ad un dialogo e ad un confronto che è stato sempre "volutamente" evitato e per il quale ho sempre manifestato il mio fermo disappunto ed il mio profondo disagio. Mancano il confronto, l'autocritica e una programmazione che dovevano essere i presupposti da cui partire per affrontare una nuova competizione elettorale".