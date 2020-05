Emergenza Coronavirus, oggi a Paduli screening popolazione Il sindaco Vessichelli: "Non abbassare la guardia e di avere comportamenti responsabili"

"Carissimi concittadini, l'Asl in collaborazione con il comune di Paduli e l'ausilio dei medici di base, ha deciso di svolgere nella giornata di oggi una campagna di screening sulla popolazione, effettuando test sierologici a campione sui soggetti maggiormente esposti al rischio di contagio da coronavirus covid 19". Ad Annunciarlo è il sindaco di Paduli, Mimmo Vessichelli che spiega: "L'amministrazione comunale ha voluto fortemente tale iniziativa poiché la ritiene fondamentale per eseguire la prima mappatura sul territorio onde verificare quello che sono stati gli effetti del contagio a Paduli e tutelare ancora di più l'intera comunità. Rivolgo un appello a tutti di non abbassare la guardia e di avere comportamenti responsabili in vista della riapertura delle attività commerciali".