Addio alla prof Di Lillo: il saluto degli ex alunni "Nel cuore le giornate belle, la tua bontà e quelle risate spensierate"

E' tragicamente scomparsa la professoressa Maria Di Lillo, del liceo fermi di Montesarchio. Gli ex alunni della VC 2001/2002 del Liceo Scientifico la salutano con un pensiero:

“Nel cuore quell'aria un po' buffa che avevi quando fingevi severità, mostrando subito dopo il tuo sorriso buono. Lo stesso sorriso con cui ci hai preso per mano assieme a Talete, Anassimandro e Anassimene, lasciandocela, quella mano, con Schopenahuer, Heidegger, Fichte: in mezzo i nostri strafalcioni, qualche cazziatone, le risate nelle giornate calde, belle e spensierate. Stornelli e gite, i tuoi racconti divertenti, le interrogazioni e quei 2..a volte meritati..ma sempre e solo minacciati.

Sono passati 20 anni, ma quelle parole, quelle risate, restano lì indelebili, come le tue lezioni su Sant'Agostino e su quell'altra stanza...che avremmo preferito restasse chiusa. Ciao prof, ti vogliamo bene. La VC 2001/2002”.