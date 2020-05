A Telese il progetto #iospendolocale a sostegno del commercio L'iniziativa per incentivare gli acquisti nei negozi del territorio

Il Comune di Telese Terme ha deciso di contribuire al sostegno delle attività commerciali con una serie di iniziative politiche e di comunicazione. "La misura che intendiamo proporre - comunica il sindaco della cittadina termale Pasquale Carofano - si chiama #iospendolocale", una campagna di sensibilizzazione dell'amministrazione comunale in particolare dell'assessorato al commercio.

L'amministrazione si impegnerà affinché il progetto "#iospendolocale" diventi uno strumento di promozione e sostegno delle attività locali.

Il Coronavirus è solo l'ultimo problema, in ordine di tempo, per un settore in affanno. Ecco perché ora più che mai è importante essere solidali con il nostro territorio, sostenerlo, permettergli di non arrendersi. Quando la quarantena sarà finita bisognerà ricordarsi dei nostri negozi che tengono in vita la nostra città, ora chiusi e delle difficoltà che avranno quando riapriranno. E allora compriamo i fiori dal nostro fioraio di fiducia, mangiamo nei nostri locali, spendiamo nelle nostre attività. Così facendo si sostiene l'economia locale. Comprare in un negozio della nostra città comporta tanti benefici, tra i quali quello di essere ascoltati, consigliati, coccolati e quindi di essere protagonisti dei propri acquisti. I nostri negozi sono una preziosa risorsa, costituiscono parte fondamentale del nostro tessuto economico e di una lunga tradizione che non possiamo e non dobbiamo lasciar morire. Saranno messe in campo una serie di iniziative. Dobbiamo coinvolgere il tessuto economico di tutta la città mettendo a sistema tutto quello che la nostra città può offrire, dalle risorse ambientali a quelle ricreative. Perché il tessuto sociale, economico e del commercio deve essere sostenuto con spirito identitario e l'amministrazione sarà al fianco d tutti i commercianti della nostra comunità".