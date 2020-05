Opere pubbliche, Abbate: "Raccolti sforzi degli ultimi anni" L'intervento dell'assessore del Comune di Airola e già consigliere regionale

“In un momento così cupo per l’intero Paese e per la nostra Comunità abbiamo raccolto grandi risultati”. Così l'assessore del Comune di Airola, Giulia Abbate nel commentare gli ultimi risultati amministrativi conseguiti in termini di opere pubbliche.

“Abbiamo dato avvio ai lavori per la realizzazione di un econido che completa l’offerta formativa rivolta ai più piccoli – spiega la già consigliere regionale - grazie ad uno straordinario risultato dei mesi scorsi. Dopo l’econido, la cui consegna dei lavori è stata festeggiata da poco, ancora un brillante risultato sul versante scuole, con un finanziamento finalizzato all’abbattimento ed alla ricostruzione della Scuola Media.

Da ultimo il finanziamento per il completamento del reticolo fognario segna uno straordinario risultato della nostra Comunità che finalmente vedrà definito, nella sua totalità, l’assetto fognario di Airola”.

Importanti gli importi finanziari in ballo, tutti a gravàme zero per le casse cittadine.

Si va dai 6,4 milioni per l'intervento sulle fogne agli oltre 5 per la “Vanvitelli”, ai 700.000 per l'econico senza dimenticare, poi, i cantieri che si apriranno per il risanamento dei Valloni di San Donato, la pubblica illuminazione ed il parco giochi di Bagnara.

“Si raccolgono gli sforzi ed il lavoro di questi anni – incalza la legale airolana - gli sforzi di un’Amministrazione che ha avuto il coraggio e la forza di aggredire tutte le possibilità messe in campo dalla Regione Campania, facendo sacrifici e chiedendo ogni sforzo alla macchina amministrativa cui va la nostra gratitudine.

Del pari – conclude Giulia Abbate - ringraziamo ed apprezziamo il lavoro enorme fatto dalla Regione Campania per aver sostenuto le legittime ambizioni delle Amministrazioni volte a migliorare la qualità della vita delle Comunità”.