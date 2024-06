Fabio dei The Jackal si sposa e scatta qualche foto al Castello di Montesarchio Il belvedere della Torre scelto dall'attore per gli scatti del matrimonio

Sorpresa nella giornata di ieri nell'area della Torre e del Castello di Montesarchio, sede del Museo Archeologico del Sannio Caudino, a scattare foto per Fabio Balsamo, attore dei The Jackal, al centro di divertentissimi duetti con Ciro Priello (su tutti “Gli effetti di Gomorra sulla Gente) in occasione del suo matrimonio.

Il belvedere del Castello è stata dunque la location scelta dall'attore, vista la particolarità, la bellezza del castello, della Torre e la visuale che permette di scrutare tutta la Valle Caudina, dalle Forche Caudine al Taburno con l'antica Caudium all'Appia che va verso Benevento.

Curiosità tra i presenti, con le Sentinelle della Torre, associazione che negli anni si è fatta notare per la meritoria attività in favore dei luoghi, che hanno scattato una foto agli sposi.