Per Benevento-Trapani ci saranno anche le scuole calcio della provincia L'invito della società giallorossa, la richiesta da fare entro giovedì

Per la prossima gara casalinga, Benevento-Trapani del 19 aprile (ore 18:30), tutte le Scuole Calcio di Benevento e provincia potranno assistere, dal settore a loro dedicato, all'ultima partita in casa del Campionato di Serie C Now 2024-2025.

Le Scuole Calcio interessate dovranno inviare la richiesta di accredito esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo accrediti@beneventocalcio.clubentro e non oltre le ore 12:00 di giovedì 17 aprile.

La richiesta di accredito, dovrà essere redatta su carta intestata, firmata da un Responsabile e dovrà essere completa di: Cognome, nome, data e luogo di nascita di tutti i partecipanti.