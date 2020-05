Ceppaloni, proclamato il lutto cittadino L'improvvisa scomparsa del giovane Augusto ha suscitato dolore e commozione nella popolazione

Il primo cittadino di Ceppaloni, il Dottore Ettore De Blasio, ha proclamato il lutto cittadino dopo la prematura scomparsa del giovane Augusto avvenuta questa mattina. Il tragico evento ha suscitato dolore e commozione in tutta la popolazione.

"Nella giornata di venerdì 22 maggio -si legge in una nota diramata dal Comune-, il Sindaco ha invitato i cittadini e le organizzazioni sociali ad esprimere, in forma autonoma, la loro partecipazione al lutto mediante la sospensione delle attività rumorose o che possano intralciare il rito funebre in segno di raccoglimento e di rispetto".

"L’invito è rivolto anche ai titolari di attività commerciali a cui viene chiesto di abbassare le saracinesche in segno di lutto in occasione delle esequie che avranno luogo nella Parrocchia di Tufara Valle".