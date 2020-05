Montesarchio a contagi zero, Damiano: ora rispettare regole L'annuncio del sindaco e l'appello ai cittadini alla responsabilità

Anche Montesarchio ha finalmente raggiunto l'ambita soglia dei zero contagi. Nonostante il nuovo caso registrato proprio pochi giorni fa, il centro della Valle Caudina ha comunicato questa mattina che "è negativo anche il secondo tampone dell'unico caso covid rimasto in paese, una persona rientrata da nord".

"Sono felice per la persona guarita - ha commentato il sindaco di Montesarchio, Franco Damiano - rivolgo i miei migliori auguri così come a tutti gli altri cittadini, per fortuna pochissimi, che hanno avuto a che fare col virus. Il mio appello va a tutti i cittadini: dobbiamo fare in modo che quello " zero" alla voce casi positivi resti per sempre. Fin qui, lavorando alacremente, con responsabilità e attenzione e col contributo prezioso di forze dell'ordine, medici, volontari della protezione civile abbiamo fatto in modo che il numero di casi nella nostra comunità fosse bassissimo. Quei pochissimi positivi, peraltro, erano ascrivibili a fattori esterni alla nostra comunità". Di qui l'appello ai cittadini: "Ora tocca a tutti, alla responsabilità e al buon senso del singolo mantenere Montesarchio a contagi zero. Comportamenti come quelli che sto notando, con capannelli e gruppi, anche ampi, di persone senza mascherina non saranno tollerati in alcun modo. E dunque mi appello ai cittadini, al loro amore per Montesarchio, per le nostre famiglie, i nostri figli, i nostri anziani: va evitato qualunque atto irresponsabile, vanno osservate scrupolosamente le norme nazionali e regionali, in particolare quelle sul distanziamento, sull'obbligo di indossare la mascherina, sull'accesso a negozi e locali. La serenità e il ritorno alla normalità ora sono nelle nostre mani".