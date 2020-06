Ex discarica dissequestrata, diventerà area verde attrezzata La soddisfazione del sindaco di Puglianello dopo la decisione della magistratura

Disposto dalla Procura il dissequestro della ex discarica comunale di Puglianello di località Marrucaro. Verificata la totale bonifica dell’area, ora l'area è stata riaffidata al Comune, quindi al sindaco pro tempore Francesco Maria Rubano, già custode giudiziario del sito nominato dalla stessa Procura. "Tutti gli accertamenti - spiega Rubano in una nota - sono stati espletati e i rifiuti presenti nell’area di stoccaggio sono stati rimossi e pertanto - come scritto nel decreto di restituzione - non sussistono più esigenze probatorie. Il rischio di danno ambientale è stato completamente scongiurato e dunque, attraverso il legale incaricato, come Comune di Puglianello abbiamo chiesto ed ottenuto il dissequestro. Presto saranno completati i lavori presso il sito che sarà opportunamente messo in sicurezza. Verrà trasformato in un’area verde attrezzata e di eccellenza che risulterà un fiore all’occhiello non solo per Puglianello ma per l’intera valle Telesina. Ringraziamo la struttura del Commissariato di Governo egregiamente coordinata dal Generale Vadalá per la preziosa e fattiva collaborazione instaurata con l’Ente”.

"Un grato e doveroso ossequio va rivolto all’Autorità GiudiIaria, nei cui confronti rinnoviamo la nostra piena fiducia - ha rimarcato il sindaco Rubano -. Le maldicenze e le insinuazioni le lasciamo a chi, strumentalizzando ogni vicenda, si dedica costantemente a seminare odio. A noi rimane, invece, la serenità nell’assolvere ai compiti affidatici dai cittadini. Il problema della discarica, così come promesso durante la competizione elettorale, sta per essere risolto senza alcuna conseguenza per la salute pubblica. Questo è il risultato più importante. Insieme al popolo di Puglianello possiamo spuntare un’altra voce all’interno del nostro programma di mandato: dispiace davvero per quei noti e oramai pochi detrattori, ma anche questo impegno è stato portato a termine”.