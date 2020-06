Ceppaloni, sensibile riduzione della Tari 2020 L'assessore al ramo Emanuela Barone:"E' frutto del comportamento virtuoso dei cittadini"

Dopo un lungo periodo di lavoro che ha coinvolto il Settore Tecnico e quello Finanziario, il Comune di Ceppaloni ha raggiunto uno splendido risultato: la tassa sui rifiuti relativa all’anno 2020 subirà una sensibile riduzione.

Il raggiungimento di questo importante risultato è stato possibile grazie ad un maggior numero di contribuenti iscritti al ruolo della Tari e grazie al contenimento delle spese per il servizio, ottenuto attraverso una riorganizzazione con una diversa calendarizzazione della raccolta.

L’Ente riuscirà a venire incontro ai contribuenti, e in particolare alle categorie particolarmente colpite dalla crisi economica in corso, per via dell’emergenza sanitaria Covid-19, con riduzioni fino al 18% rispetto all’anno precedente.

In controtendenza rispetto a tanti altri comuni, non solo non è stata fatta ricadere tale riduzione sugli altri cittadini, ma addirittura ad estenderla all’intera comunità, con percentuali medie che oscillano tra il 5% per le abitazioni con un solo componente fino a oltre il 15% per i nuclei familiari con due o tre componenti.

“L’ottimo risultato ottenuto è il premio soprattutto del comportamento virtuoso dei cittadini di Ceppaloni –sottolinea l’assessore al ramo Emanuela Barone- che hanno risposto con grande senso di responsabilità attraverso una corretta gestione della raccolta differenziata presso le proprie abitazioni”.

Il Comune ha garantito conti in ordine e scelte improntate sempre al massimo rigore contabile e amministrativo. Questo risultato è stato raggiunto in un momento storico non certo facile e di fronte ai continui tagli dello Stato centrale nei confronti delle autonomie locali.

Soddisfatto anche il primo cittadino Ettore De Blasio. “Ringrazio tutta l’amministrazione e gli uffici preposti per il lavoro svolto che ci ha portato al raggiungimento di un risultato importante per l’intera comunità”.