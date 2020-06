DL Rilancio, fondi a Telese Terme È di 25.119,21 euro l'importo assegnato al centro telesino

“È di 25.119,21 euro l'importo assegnato al Comune di Telese Terme nel riparto fondi tra i Comuni della Campania per il potenziamento, anche in collaborazione con istituti privati, dei centri estivi diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa, durante il periodo estivo, per le bambine e i bambini di età compresa tra 3 e 14 anni così come previsto dal DL Rilancio. Lo stanziamento è finalizzato a contrastare la povertà educativa, al fine di recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale. Questo stanziamento permetterà alla nostra comunità di dare un servizio alle famiglie soprattutto in questa fase post Covid al fine di recuperare il tempo perso in termini di offerta educativa e culturale”. Ad affermarlo è il sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano.