Lavori rete idrica, rubinetti a singhiozzo a Melizzano Gesesa: "riscontrata una grande perdita in località Valle Corrado, tecnici a lavoro"

"Da poche ore è stata riscontrata una grande perdita in località Valle Corrado del Comune di Melizzano". A comunicarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico che in merito precisa: "I nostri tecnici sono già al lavoro per la riparazione del guasto ma, dalle ore 11 si

potrà verificare discontinuità nell’erogazione del servizio idrico fino ad ultimazione dei lavori.

Le zone interessate dalla chiusura sono: contrada Torello, contrada Adocchia, Torello Vecchio, Via Bebbiana, parte di Via Petita,

Contrada Santo Spirito,Via Bosco,Via Biffali".