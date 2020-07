Cinque milioni di euro per per l'istituto Telesi@ Il Consiglio comunale ha approvato il bilancio consuntivo 2019 e la variante al piano regolatore

"Si è concluso poco fa il Consiglio comunale che ha approvato il bilancio consuntivo 2019 e la variante al piano regolatore sull'ex campo sportivo di viale Europa per la realizzazione di un polo scolastico per l'Istituto Telesi@. È una risposta positiva a un percorso non facile che in questi anni abbiamo portato avanti per dare un'adeguata sistemazione alla nostra scuola. Si tratta di un finanziamento di circa 5 milioni di euro. Voglio pertanto ringraziare i Consiglieri che hanno espresso il loro voto favorevole questo pomeriggio". Così il Sindaco di Telese Terme, Pasquale Carofano.