Ripartenza scuole, incontro al Comune di Montesarchio L'Ente ha incontrato i dirigenti scolastici in vista degli adeguamenti per la riapertura

Si è svolto presso il Comune di Montesarchio un incontro in vista della ripresa delle attività scolastiche. Hanno partecipato i dirigenti scolastici degli istituti di competenza del Comune: Maria Rosaria Damiano, Maria Grazia Ceglia, Luigi Damiano, e poi il sindaco Franco Damiano, l'assessore Antonio De Mizio, il segretario comunale Rossella Grasso e l'ingegner Domenico Duilio.

Durante l'incontro è stato fatto il punto sulla situazione degli edifici scolastici, sugli adeguamenti da fare per rispettare le normative anticovid e sui servizi come lo scuolabus e la mensa.

Nell'attesa di un nuovo incontro per completare l'informativa riguardanti le norme da applicare per la ripresa dei servizio scolastici il Comune ha già programmato per la fase estiva interventi per circa 100mila euro già cantierati per le scuole , ad adeguare gli istituti, oltre agli eventuali 90mila euro messi a disposizione dal ministero saranno utilizzati per acquistare banchi singoli, sedie e quanto servirà ad attenersi alle norme anti covid e altri 7mila euro saranno destinati alle sanificazioni. La riunione è stata aggiornata a dieci giorni, per un'ulteriore fase informativa sull'andamento dei lavori e delle cose da fare.