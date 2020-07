igienizzazione, disinfezione gratuita di tutte le case L'iniziativa messa in campo dal Comune di Calvi

Continuano nel Comune di Calvi le iniziative antiCOVID-19 a tutela di tutti i cittadini. L’amministrazione comunale di Calvi, presieduta dal sindaco Armando Rocco, dopo aver svolto un ottimo lavoro sia nella fase 1 che nella fase 2 con la realizzazione di circa quaranta iniziative, che hanno portato il Comune Sannita ad essere giudicato tra i Comuni più attivi della Regione Campania, prosegue la propria attività anche in questa fase, attivando iniziative a tutela della Salute Pubblica, dei propri cittadini e del proprio territorio. L’Amministrazione Rocco è stata la prima in Regione Campania ad aver svolto il controllo su tutti gli edifici pubblici con tamponi di superficie e ad aver consegnato gratuitamente a tutti i propri concittadini guanti e mascherine, anche con consegne successive differenziate dalle ffp1 con e senza filtro alle ffp2 con e senza filtro, a seconda dell’attività lavorativa e delle condizioni di salute, nonché a provvedere all’igienizzazione, disinfezione e sanificazione settimanale di tutte le strade e piazze comunali, ai test rapidi, test sierologici con prelievo venoso e tamponi rino-faringei. Oggi l’Amministrazione propone un’altra iniziativa unica in tutta la Regione Campania: l’igienizzazione, disinfezione e sanificazione gratuita di tutte le abitazioni. Un’importante iniziativa che permetterà di proseguire il percorso anti-Covid. In questa fase, in cui ci stiamo riappropriando della nostra quotidianità, è importante continuare a conservare le regole igienico-sanitarie vigenti in quanto il male oscuro è ancora in agguato. È fondamentale in questa terza fase vivere in ambienti sani e puliti. Il Comune di Calvi si è dotato di apparecchiature professionali idonee per l’igienizzazione, la disinfezione e la sanificazione di tutti gli ambienti. Tale iniziata avrà inizio nella giornata di sabato, 11 luglio 2020, previa richiesta dei proprietari delle abitazioni. Le disinfezioni saranno svolte dal Gruppo Volontario di Protezione Civile di Calvi. Le sanificazioni saranno svolte da personale altamente qualificato. Un’importante iniziativa a tutela dei cittadini. Tale importante servizio avrà luogo a partire da Sabato 11 luglio 2020 fino a sabato 25 luglio 2020. Continueremo, nella stessa prospettiva, a proporre iniziative sempre nuove per restare vicini ai nostri cittadini e garantire loro il massimo della sicurezza e prevenzione.