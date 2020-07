Gesesa-Melizzano, oggi interruzione idrica A causa di un’ulteriore riduzione delle portate

A causa di un ulteriore calo fisiologico delle falde del Comune di Melizzano, congiuntamente ad un aumento dei consumi registrati in rete da parte delle utenze, si necessita, a partire dalla data odierna, di un’ulteriore sospensione dell’erogazione idrica dalle ore 14.00 alle ore 17.00. Specifichiamo, che con i fondi propri abbiamo già realizzato il potenziamento di alcuni impianti di sollevamento, la cui entrata in funzione, non è al momento consentita a causa della mancata fornitura di energia elettrica, più volte richiesta e sollecitata, anche attraverso l’intervento del Sindaco e della Prefettura.

Così la Gesesa che prosegue: invitiamo a seguire i suggerimenti, presenti sulla nostra pagina Facebook, per ridurre lo spreco di acqua, in questa estate molto torrida, e ricordiamo che è sempre attivo h24 il numero verde per Emerge e Guasti 800 51 17 17, gratuito sia da telefono fisso che da cellulare.