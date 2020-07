Baselice: giornate di prevenzione cardiologiche Iniziativa ‘Sosteniamoci’ dell’Amministrazione Comunale per fronteggiare l’emergenza COVID-19

Concluse con successo le giornate di prevenzione cardiologiche, organizzate dall’Amministrazione Comunale di Baselice, grazie alla collaborazione degli specialisti in Cardiologia, coordinati dal dottore Bruno Villari, direttore responsabile dell’Unità operativa complessa di Cardiologia dell’Ospedale Sacro Cuore di Gesù, Fatebenefratelli di Benevento, e grazie ai Medici di Medicina Generale di Baselice che hanno fatto un lavoro preliminare di ricognizione dei cittadini che avevano bisogno di una visita cardiologia.

“Il coronavirus ha messo a dura prova l’attività sanitaria, bloccando tutte le prestazioni e le attività, tranne le cure urgenti e improcrastinabili, e questo per diversi mesi. Abbiamo così pensato di dare una mano concreta ai nostri cittadini – sottolinea il dottore Andrea Cormano, medico chirurgo e consigliere Comunale di Baselice - attraverso delle giornate di prevenzione cardiologiche, e quindi focalizzandoci sulle visite specialistiche per una patologia, quella cardiaca, che richiede esami periodici.”

L’iniziativa, finanziata attraverso le donazioni di molti privati cittadini che hanno risposto alla raccolta fondi ‘Sosteniamoci’ dell’Amministrazione Comunale per fronteggiare l’emergenza COVID-19, è stata organizzata per venire incontro alle esigenze di tanti cittadini, soprattutto anziani, affetti da patologie cardiache importanti, che a seguito dell’emergenza COVID-19, non hanno più potuto effettuare le visite cardiologiche prenotate e rimandate a data da destinarsi.

Circa 80 cittadini di Baselice hanno quindi effettuato gratuitamente una visita cardiologica, presso i locali messi a disposizione nel Comune di Baselice nel pieno rispetto delle misure e norme per il contenimento del contagio e con il supporto dei volontari della Misericordia.

“Abbiamo ricevuto molte più richieste, rispetto a quelle realmente programmate, a conferma del fatto che l’iniziativa era molto sentita e apprezzata dall’intera comunità, venendo così incontro ad un reale bisogno” – cosi il dottore Cormano commenta l’iniziativa messa in campo dalla sua amministrazione Comunale, in continuità e in linea con quanto già fatto in passato dall’allora consigliere Adelina Paolozza. “Abbiamo intenzione di organizzare altre giornate di prevenzione” – continua il dottore Cormano – “perché soltanto con iniziative simili è possibile esercitare un maggior controllo sulla propria salute e migliorarla”.

L’approvazione del Bilancio dell’Ente, avvenuta ieri in Consiglio Comunale, e l’indirizzo politico dell’Amministrazione del sindaco Ferella va in tal senso, ed infatti sono previste altre giornate di prevenzioni per diverse patologie, anche in collaborazione con diverse strutture sanitarie.