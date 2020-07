Monitoraggio solai, fondi per 3 scuole di Puglianello Il sindaco Rubano: "Premiata la nostra progettualità"

Il Comune di Puglianello si è visto approvare dal MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, tre richieste di finanziamento relativamente al monitoraggio statico dei solai di altrettante scuole: il micronido, la materna e l’elementare tutte e tre situate nel plesso di via Paribella.

“In tutta Italia sono stati finanziati soltanto 5mila edifici scolastici - spiega il sindaco Francesco Maria Rubano - e quindi per noi si tratta di un risultato importante visto che sono stati ammessi al beneficio dei fondi tutti e tre gli istituti per i quali avevamo presentato domanda. Richieste pervenute al MIUR da tutta la Penisola. Basti pensare che in provincia di Benevento sono state finanziate solo 22 scuole appartenenti a 12 comuni su 78. Il primo dei nostri 3 progetti si è classificato intorno alle posizione numero 1800. Non possiamo che essere pienamente soddisfatti, anche perché attraverso questi interventi le nostre scuole saranno ancora più sicure e nostri bimbi potranno studiare in edifici in linea con tutte le vigenti ed attualissime normative”. “Molti dei comuni che hanno incamerato i fondi - aggiunge Rubano - sono ai vertici della graduatoria in quanto hanno partecipato con la formula co-finanziamento. Nel nostro caso invece, le opere sono interamente finanziate dal Ministero e quindi saranno a costo zero per la nostra comunità”. Una piccola realtà come Puglianello - sottolinea il consigliere delegato all’Edilizia Scolastica Antonello De Lucia - dimostra ancora una volta di poter competere con altre ben più strutturate ed organizzate sul piano della progettualità e delle idee. La macchina comunale funziona a meraviglia perché si è dotata di una squadra vincente e preparata, dove prevale unicamente il merito. Intercettare questo tipo di finanziamenti, elevandosi rispetto agli altri, è motivo di vanto ed orgoglio per la nostra comunità”.

L'Ufficio Stampa