Interruzione idrica a Melizzano, ecco le zone interessate Per un guasto improvviso ad un pozzo in località Torello

Gesesa comunica che è stato riscontrato un guasto improvviso sulla pompa del pozzo in località Torello, nel Comune di Melizzano, dovuto ad ulteriore calo fisiologico delle falde. !I nostri tecnici - assicura la Gesesa - sono già al lavoro per la riparazione, ma, si potrà verificare discontinuità nell’erogazione del servizio idrico, fino ad ultimazione dei lavori".

Le zone interessate sono le seguenti: via Torello Difese, via San Nicola, contrada Adocchia, contrada Santo Spirito, contrada Bosco, contrada Boscarelle, parte di contrada Valle Corrado, via Bebbiana e Torello Vecchio.

"Ci scusiamo per i disagi, non dipendenti dall’attività di gestione e ricordiamo che è sempre attivo h24 il nostro Call Center per la segnalazione di Emergenze e Guasti 800 51 17 17. Per tutti gli aggiornamenti è possibile visitare la nostra pagina facebook e il nostro sito www.gesesa.it"