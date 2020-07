Tocco Caudio, stop acqua di notte per riduzione delle portate La comunicazione della Gesesa

"A causa della riduzione, saremo costretti da questa sera a sospendere l'erogazione idrica, dalle ore 22.00 alle ore 06.00 del mattino successivo nelle seguenti zone del Cimune di Tocco Caudio: zona Friuni; Cesine; Piano di zona; parte di Monticella e località Chiano". E' quanto comunica Gesesa che aggiunge: "Ci scusiamo per i disagi non dipendenti dall'attività di gestione, e ricordiamo che é sempre attivo il numero verde per Segnalazioni di Emergee Guasti 800 51 17 17, gratuito sia da rete fissa che da cellulare.

Invitiamo gli utenti a seguire i suggerimenti presenti sulla nostra pagina Facebook, per ridurre lo spreco di acqua e risparmiare, in quest'estate, che non era così torrida da ben sessant'anni".