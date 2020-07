Ceppaloni, annullate la Fiera e la Sagra della Porziuncola La manifestazione organizzata dalla Pro Loco Ing. Pino Di Donato non si svolgerà nel 2020

L’edizione 2020 della “Fiera della Porziuncola” e della “Sagra dei Fusilli e del Formaggio Pecorino” non andrà in scena. La Pro Loco Ing. Pino Di Donato di Ceppaloni, dopo aver atteso per mesi un possibile miglioramento della situazione legata all’emergenza sanitaria, ha deciso di annullare definitivamente quella che sarebbe stata la 39^ edizione di uno degli eventi più attesi della provincia sannita.

“E’ con rammarico che siamo costretti ad ufficializzare che quest’anno la Pro Loco Ing. Pino Di Donato di Ceppaloni non organizzerà la “Porziuncola” –ha spiegato il presidente Michele Iacicco-. Negli ultimi giorni, in maniera erronea, qualcuno ha condiviso sui vari social una locandina della passata edizione traendo in inganno alcune persone. Per questo ci teniamo a ribadire che la Pro Loco, rispettando le varie normative, non ha in programma eventi. Già nel corso della quarantena avevamo capito che sarebbe stato estremamente difficile proporre l’edizione 2020, ma per il grande rispetto che abbiamo per un evento molto importante per il paese sia dal punto di vista sociale che economico, abbiamo atteso fino alla fine continuando a nutrire una flebile speranza".

"La manifestazione –continua il presidente- nell’ultimo decennio è cresciuta molto diventando un punto di riferimento importante per gli amanti delle sagre. Per questo motivo, dopo i grandi numeri della passata edizione, avevamo lavorato duramente già nel corso dell’inverno per presentarci al 2020 con diverse novità. La speranza è quella di poter ricominciare questo grande viaggio già nel 2021 perché Ceppaloni, nei giorni dedicati alla Porziuncola, vive emozioni particolari. Sono sicuro che chiunque avrà il compito di organizzare le prossime edizioni riuscirà a riportare tante persone in Piazza Carmine Rossi. Ringraziamo tutti coloro che in questi mesi hanno continuato a chiederci se si sarebbe svolta la manifestazione. Un ringraziamento va a tutti i soci che erano pronti a portare avanti questa bella tradizione. Un pensiero particolare anche al direttore artistico Luigi Blaso, che aveva le idee chiarissime per regalarci un grande spettacolo musicale. Infine mi preme ringraziare il presidente provinciale dell’Unpli Benevento, Renzo Mazzeo, e il suo predecessore Antonio Lombardi, fresco di nomina a presidente onorario, per la vicinanza dimostrata in questi mesi alle Pro Loco sannite –sottolinea Iacicco-. A Ceppaloni c’è un gruppo giovane che porta avanti questa Associazione e abbiamo bisogno di una guida importante come quella che ci garantiscono Mazzeo e Lombardi. Durante la quarantena ci sono sempre stati vicini nonostante la situazione complicata, hanno lavorato per farci ricevere aiuti concreti anche dalla Regione Campania che ha risposto presente".

"Nei piccoli centri dell’area interna, le Pro Loco sono spesso l’anima del paese, quindi vanno tutelate e supportate per non disperdere le tante tradizioni che ci rendono un territorio unico nel suo genere. La speranza -conclude- è che tanti giovani possano capire l’importanza di fare volontariato per il bene della propria comunità”.