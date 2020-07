Lunedì 20 interruzione idrica in alcune zone di Melizzano La comunicazione di Gesesa

Dopo il calo delle falde, ancora problemi idrici a Melizzano. Gesesa comunica infatti che a causa di lavori di manutenzione straordinaria al pozzo Torello del Comune di Melizzano, programmati per lunedì 20 luglio prossimo, sarà sospesa l’erogazione idrica nelle seguenti zone: parte di via Nazionale; via Torello Difesa; via Bebbiana; via Torello Vecchio; parte di via S. Spirito; zona Torello ponte e contrada Boscarello

L’interruzione partirà dalle ore 10 e si protrarrà fino ad ultimazione lavori prevista per il tardo pomeriggio.