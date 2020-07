La Misericordia ha organizzato un corso di protezione civile Domani in piazza Papa Giovanni Paolo II

La Misericordia di Torrecuso ha organizzato un corso di protezione civile di protezione civile con oltre 50 partecipanti. La prima parte si è svolta su piattaforma web viste le regole Covid. L’esame finale invece si svolgerà domani - giovedì 23 luglio alle ore 19,30 - in piazza Papa Giovanni Paolo II a Torrecuso sempre attuando le norme di distanziamento sociale previste dal protocollo nazionale per la sicurezza Covid.

Questo corso è rivolto a tutti coloro che desiderano avvicinarsi a questo mondo e farne parte attivamente. In particolare il corso si basa sulla ormai consolidata esperienza delle Misericordie nel formare ed addestrare nuovi volontari che, punto cardine di tutto il sistema della Protezione Civile, sappiano intervenire professionalmente nelle emergenze, a 360 gradi con una preparazione attenta e puntuale. “Quindi questo percorso formativo - spiega il Governatore della Misericordia Nicola Maiello - è tappa fondamentale per coloro che vogliono esprimere operativamente e concretamente le proprie capacità a vantaggio di tutta la collettività, contando sulla varia e completa dotazione di mezzi ed attrezzature di cui dispone il Gruppo Protezione Civile della Misericordia di Torrecuso. Questo corso prepara dei soccorritori volontari rendendo sempre più professionale e centrale il ruolo del volontariato in situazioni emergenziali. Questo primo percorso, si propone di impartire alcuni dei fondamenti dei sistemi di protezione civile locale e regionale ma anche di quello nazionale.”