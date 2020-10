Telese. Movida e misure anti-covid, i nuovi orari Le raccomandazioni del sindaco e del comandante della Polizia Municipale di Telese Terme

Con una nuova ordinanza il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso darà seguito a quanto emerso dal tavolo tecnico su Ordine pubblico e Sicurezza che si è svolto ieri presso la Prefettura di Benevento. Attenzione puntata sulla movida con l’obiettivo di limitare il rischio contagio da coronavirus.

Al vertice, con i sindaci dei principali comuni della provincia sannita, ha preso parte anche il Capitano Pasquale Mario Di Mezza, comandante della Polizia Municipale di Telese Terme. “C’è stata una linea comune concordata col tavolo tecnico per l’Ordine pubblico e la Sicurezza – spiega Di Mezza - per quanto riguarda una modifica degli orari di chiusura dei pubblici esercizi soggetti a particolari rischi di assembramento per la movida. Quindi, dal lunedì al giovedì la chiusura dovrà avvenire entro le 24, dal venerdì alla domenica e nei giorni festivi e prefestivi, alle 01.00. La Polizia Municipale di Telese – aggiunge il comandante - ha già predisposto i controlli finalizzati sia al rispetto dell’ordinanza regionale n.75 del 29/9/2020 sia per la nuova ordinanza che il sindaco firmerà. Naturalmente – conclude – la raccomandazione è quella di rispettare le misure anti-covid, è un dovere di tutti, per il bene di tutti”.

Raccomandazione alla quale si unisce il primo cittadino: “Abbiamo già incontrato i nostri esercenti per preannunciare loro questa nuova misura, spiegandone le motivazioni – dettaglia il sindaco -. Devo dire che tutti, come peraltro mi aspettavo, hanno mostrato grande senso di responsabilità, assicurando la massima collaborazione. Prestiamo attenzione e non dimentichiamo mai di indossare la mascherina e di mantenere il distanziamento interpersonale. Il mio appello è rivolto a tutti i telesini, ai quali chiedo di continuare a collaborare come hanno responsabilmente fatto in tutti questi mesi”.