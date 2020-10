Lavori all'impianto sportivo, Di Cerbo: "Risultati importanti" L'intervento per il recupero e la riqualificazione della struttura

"Quella dell’impianto sportivo di Via San Nicola era una sfida che l’amministrazione del sindaco Clemente Di Cerbo aveva assunto come un impegno prioritario del suo programma elettorale. Adesso che si sta portando a compimento c’è l’orgoglio di tutta una squadra amministrativa che si sente forte e caparbia nel tirare lo sprint finale per presentarsi alle urne, la prossima primavera, con la convinzione di aver operato bene". Così in una nota in cui viene illustrato l'intervento svolto per il quale "il governo Di Cerbo si è visto assegnare un contributo di 110 mila euro per recuperare e riqualificare l’intera area: campo da calcio e tendostruttura. Successivamente un nuovo finanziamento della Regione Campania ha potuto coprire gli investimenti fatti per realizzare la strada e sistemare il piazzale antistante l’impianto sportivo. Adesso l’intervento procede spedito - prosegue la nota - ed i lavori di ristrutturazione stanno riportando alla luce un favoloso gioiello che permetterà ai giovani e agli atleti di Dugenta di trascorrere momenti spensierati in un luogo che non ha pari nel territorio telesino. A quanto già fatto si è aggiunta una nuova importante idea immediatamente realizzata: gli impianti sportivi saranno dotati di fibra a banda ultralarga".

Soddisfatto il primo cittadino Clemente Di Cerbo: “Stiamo lavorando con tenacia ed estremo impegno malgrado il momento non sia dei migliori, eppure stiamo portando a casa risultati importanti e vantaggiosi per il nostro paese”.