Dugenta, consegnate cedole librarie per la Primaria Di Cerbo: "Massima attenzione per sanificazione delle scuole"

"Consegnate a tutte le famiglie dei bambini frequentanti la Scuola Primaria, le cedole librarie per il ritiro gratuito dei libri di testo". A comunicarlo il sindaco di Dugenta, Clemente Di Cerbo che in merito aggiunge: "Per quanto riguarda tutti gli altri studenti, nei giorni scorsi sono stati consegnati i voucher, agli aventi diritto della Scuola Secondaria, che hanno già provveduto a ritirare tutti i volumi. Continuano, intanto le azioni per cercare di prevenire la diffusione del virus Covid-19 nel tessuto scolastico cittadino. Giovedì e venerdì, infatti, il comune ha provveduto ad effettuare una ulteriore pulizia straordinaria degli spazi circostanti gli edifici scolastici. È stata anche compiuta la sanificazione del Micro Nido".

Proprio sulla sanificazione delle strutture scolastiche, Di Cerbo chiarisce: “Ogni genitore desidera che propri figli possano vivere e studiare in una scuola igienicamente sicura, priva da potenziali rischi di contaminazioni virali. Infatti, dopo la sospensione delle lezioni scolastiche, abbiamo intrapreso misure straordinarie di sanificazione e disinfezione delle scuole pubbliche, asili e istituti scolastici, per disinfettare le aule e gli ambienti potenzialmente infetti dal coronavirus. La pulizia straordinaria nelle scuole a seguito dell’emergenza di coronavirus (Covid-19) è una misura preventiva molto importante per ridurre il rischio di contagio. Ma per limitare la diffusione di coronavirus, non basta una pulizia dei locali: c’è bisogno di abbattere la carica virale e batterica negli ambienti per inattivare i virus. Ed è proprio questo quello che abbiamo voluto mettere in atto con fermezza”. Di qui l'invito a continuare a rispettare le misure previste in questa fase.