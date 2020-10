Il sindaco di Telese, Caporaso incontra le forze dell’ordine I saluti presso il Commissariato di Polizia e la Stazione dei Carabinieri della cittadina termale

Il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso si è recato presso i locali presìdi delle Forze dell'ordine, incontrando il personale impegnato quotidianamente sul territorio. “Una visita doverosa - ha sottolineato il primo cittadino -, per rimarcare l'importanza della coesione istituzionale tra i diversi livelli di governo al fine di assicurare la sicurezza dei luoghi e l'interesse generale dei cittadini. Ma anche per una gradevole chiacchierata con donne e uomini che lavorano quotidianamente per il bene di tutti noi”.

Prima tappa, gli uffici del Commissariato di P.S. di Telese, dove Caporaso ha incontrato il dirigente, il vicequestore Alessandro Salzano dal quale ha ricevuto in dono un crest della Polizia di Stato. “Una graditissima visita – ha commentato il dirigente Salzano – che mi ha dato la possibilità di formulare i miei auguri di buon lavoro al nuovo sindaco e alla sua squadra, auspicando la massima collaborazione istituzionale tra l’amministrazione comunale e i nostri uffici. Ho promesso al sindaco di Telese che ricambierò la cortesia con una mia visita presso la sede comunale nelle prossime settimane”.

Seconda tappa, la locale Stazione dei Carabinieri dove il primo cittadino, dopo aver visitato i locali della struttura che ospita anche il Comando Stazione Carabinieri Forestale, ha incontrato il luogotenente Roberto D’Orta, comandante della Stazione e il Capitano Francesco Altieri, comandante della Compagnia Carabinieri di Cerreto Sannita. Anche qui è stato evidenziato il valore sia della vicinanza ai cittadini che dell’azione comune con l’amministrazione e con le altre forze dell’ordine. “Il dialogo e il confronto tra amministratori, cittadini e forze di polizia consente a tutti gli attori istituzionali di svolgere non solo la propria parte - hanno affermato il capitnao Altieri e il luogotenente D'Orta -, ma anche di concorrere a rafforzare nella comunità lo spirito di collaborazione, il senso della legalità e la percezione della sicurezza”.

Al termine dell’incontro Altieri e D’Orta hanno donato al sindaco un fermacarte dell’Arma, augurandogli buon lavoro.