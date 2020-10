Nuovi casi di positività al covid a San'Angelo a Cupolo Ad annunciarlo sui social il sindaco Fabrizio D'Orta: "Sette positivi e quattro guariti"

Nuovi casi di posivitià al Covid-19 a Sant'Angelo a Cupolo. Ad annunciarlo sui social il sindaco Fabrizio D'Orta: "Ancora altri casi - scrive il primo cittadino su facebook - per un totale di sette positivi sul territorio comunale e quattro guariti. Tutti in quarantena e in buone condizioni". Di qui un nuovo appello alla popolazione al rispetto di tutte le misure anticovid previste anche in questa fase dell'emergenza: "L’invito - aggiunge il sindaco D'Orta - come sempre è al rispetto delle misure di prevenzione e alla massima collaborazione per il bene di tutti".