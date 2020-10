Vaccino anti-influenzale, ambulatorio mobile a Montesarchio Il 12 e 13 ottobre in piazza Umberto I

Arriva l'ambulatorio mobile Asl a Montesarchio per il vaccino contro l'influenza. L'appuntamento è per il 12 e 13 ottobre in piazza Umberto I. Ad annunciarlo il comune sulla pagina facebook: “Il comune di Montesarchio favorisce, in collaborazione con Asl, la campagna vaccinale 2020/2021. In accordo con l'azienda sanitaria infatti il truck mobile arriverà il 12 e 13 ottobre in città e stazionerà a piazza Umberto I dalle 8 alle 19 per somministrare il vaccino anti-influenzale alle categorie più a rischio, in particolare gli over 65 in maniera gratuita. Il vaccino - spiega il comune sui social - sarà somministrato a bordo del truck (un vero e proprio ambulatorio mobile attrezzato) dal personale sanitario nel rispetto delle attuali prescrizioni normative e secondo i protocolli anticovid”.

L'iniziativa, come si ricorderà, era stata presentata dall'azienda di via Oderisio nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova campagna vaccinale.