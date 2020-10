Bilancio, ok in giunta: attenzione a scuola e commercio Ad illustrare il documento finanziario varato dall'esecutivo l'assessore delegato, Izzo

A Montesarchio al giunta vara il bilancio comunale, il primo nell'ara post covid. Come evidenziato dal comune all'indomani del via libera da parte dell'esecutivo al documento finanziario che presenta diverse novità: "Sono stati ottenuti finanziamenti per il pagamento di fornitori, per misure di sostegno sociale ai cittadini in difficoltà e alle attività commerciali chiuse durante l'emergenza e per interventi strutturali", viene evidenziato dall'ente "nonostante il momento di forte difficoltà".

Ad illustrare il documento approvato dalla giunta, l'assessore al Bilancio del comune di Montesarchio Bepy Izzo che in primis annuncia: "Siamo riusciti ad accedere a misure importanti. Passando alla programmazione prossima futura, abbiamo deciso anzitutto di non toccare la pressione fiscale. Ci limiteremo ad assicurare lo stesso gettito degli anni precedenti e proseguiremo nel recupero delle tasse non incassate, assicurando sempre al contribuente la massima interlocuzione con gli Uffici. Andranno in cantiere i lavori in programmazione, frutto dei fondi e dei finanziamenti intercettati in precedenza". Ed ancora: "Abbiamo effettuato gli accantonamenti di bilancio che in via prudenziale, visto il periodo emergenziale, ci sono stati consigliati dal Revisore dei Conti, senza pregiudizio alcuno per i servizi che ci hanno sempre caratterizzato. Infatti, si confermano in bilancio le cospicue somme per mensa scolastica e trasporto. Poi, abbiamo dato ascolto alle più impellenti esigenze collettive, discusse con ordini del giorno in consiglio comunale. Abbiamo previsto quindi una dotazione robusta negli specifici capitoli di bilancio dedicati alla videosorveglianza. Altrettanto è stato fatto per la sterilizzazione dei cani randagi. Abbiamo raddoppiato le risorse per l’acquisto di beni e servizi a disposizione della Protezione Civile. Sono previsti sostegni economici per chi decide di avviare una nuova attività. E si confermano le borse di studio per chi intende effettuare un periodo di formazione professionale presso il comune. La doverosa importanza è stata dedicata ai capitoli di bilancio della manutenzione, dell’arredo, della segnaletica stradale e all’aggiornamento della numerazione civica. Avviamo il procedimento per la stesura del Piano di rigenerazione urbana nella ex area Pip. Saremo vicini, come già fatto in passato, alle associazioni sportive e culturali del territorio nella speranza che quanto prima riusciremo a superare tutti insieme questa impegnativa convivenza con l’emergenza”.