Domani, 13 ottobre interruzione idrica a Vitulano Lavori di manutenzione straordinaria in via Iadonisi

Gesesa comunica che a causa di lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in via Iadonisi del Comune di Vitulano, sarà costretta a sospendere l'erogazione dalle 9 alle 11 di martedì 13 ottobre 2020, alle utenze ubicate lungo via Iadonisi.

Gesesa ricorda, inoltre, che per emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde 800 51 17 17 e che tutte le notizie sono sempre disponibili sulla pagina Facebook e sul sito web gesesa.it.