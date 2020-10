La "pedagogia musicale" di Liliana Taddeo anche a Bucciano Al "Borgo dei borghi" grande successo per l'evento che ha messo in mostra il territorio

Il comune di Bucciano ha ospitato lo scorso settembre la rassegna "Il borgo dei borghi": dal Santuario della Madonna del Taburno all'agriturismo "Masseria Grande" un tour tra le bellezze e le tipicità del territorio. Gran finale con la musica popolare a cura dei musicisti Taddeo e Morzillo. "Una soddisfazione immensa e una gioia infinita aver collezionato un'altra esperienza significativa e di notevole importanza", le parole dell'artista Liliana Taddeo che prima della pandemia ha tenuto un concerto con la sua band nella bellissima Assisi in occasione del "Calendimaggio" del 2019. Ora, questa nuova esibizione in Valle Caudina all'insegna delle performances strumentali e canore: una lezione-concerto sulla gestualità che accompagna le danze del Sud e che caratterizzano il ritmo delle stagioni e degli antichi mestieri.

Tra gli espositori di strumenti tradizionali sono degni di nota Diego Morzillo, che ha spiegato la costruzione della zampogna, strumento antico tipico del borgo e Luigi Morzillo che ha spiegato la costruzione delle ance. I fratelli Morzillo di Moiano, unici costruttori di zampogne e ciaramelle, con i loro figli giunti alla settima generazione, portano avanti con immensa gioia, grande soddisfazione e infinito orgoglio le tradizioni di questi strumenti antichi e affascinanti. Si esibiscono durante l’anno in numerosi eventi in tante citta` d’Italia.

Gli artisti Taddeo e Morzillo con la loro musica d'insieme e con varie improvvisazioni, hanno impreziosito lo scenario della location, suscitando grande stupore e ammirazione, in un clima di grande entusiasmo.

Liliana Taddeo, da decenni impegnata nella ricerca ambientale a partire dal Sannio, Irpinia, Valle Caudina, Campania e sud Italia, custodisce un tesoro di conoscenze nell’ambito etnomusicale e coreografo. L’artista e` una sapiente “miscela” di studi di musica classica, pianoforte (Conservatorio di Napoli “San Pietro A Maiella”), Canto Lirico (con la duchessa Melina Pignatelli Napoli e con la professoressa Miria Farina Benevento), con gli studi di Canto contadino (con il maestro Patrizia Nasini a Roma), di strumenti antichi, (Organetto diatonico, Tamburi Mediterranei col Percussionista Alfio Antico) di studi sulla ricerca, sulla musica popolare e sulla Cinesica occidentale, che le ha permesso di raggiungere ottimi traguardi in tal senso e una ricca attivita` concertistica.

"Una sinfonia della vita scritta in una partitura pedagogico-musicale dove le note del pentagramma scandiscono con meticolosa serieta` e autorevolezza, la pedagogia dei princìpi e dei valori portanti, che sono alla base della vita umana e sociale, al fine di costruire una societa` a misura di bambini, di giovani, di donne e di uomini, per poter essere veri cittadini del domani e del mondo", l'impegno sociale prima ancora che artistico e musicale che anima Liliana Taddeo.